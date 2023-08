Buffon verso il ritiro, il Corriere della Sera: “Ipotesi capo delegazione azzurro”

Il portiere del Parma Gianluigi Buffon è pronto al ritiro dal calcio all’età di 45 anni. L’ex estremo difensore della Juventus sembra aver sciolto le riserve in merito al proprio futuro e, stando a quanto appreso da LaPresse, nelle prossime ore ci sarà un incontro tra il suo procuratore Silvano Martina e il Parma per discutere la risoluzione consensuale del contratto che lega il portiere al club gialloblù fino al 2024. A meno di clamorosi ripensamenti, dunque, Buffon sta per dire addio al calcio giocato dopo una lunghissima carriera di 28 anni caratterizzata da numerosi successi. Stando a quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, una volta annunciato il ritiro per Buffon si potrebbero riaprire le porte della Nazionale: Gigi potrebbe diventare il nuovo capo delegazione dell’Italia di Roberto Mancini, ruolo che apparteneva al compianto Gianluca Vialli.