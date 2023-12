Brescia-Sampdoria 3-1, Maran: “Abbiamo dominato, stiamo creando una mentalità”

Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa al termine di Brescia-Sampdoria 3-1, match vinto dalle Rondinelle e valevole per la Serie B 2023/2024. Il tecnico bresciano non è del tutto soddisfatto nonostante i tre punti portati a casa dai suoi: “Sono molto arrabbiato per aver subito gol, avrei voluto vincere con la porta inviolata – spiega Maran – Non abbiamo praticamente mai concesso nulla, dominando la partita. Volevo un segnale e siamo stati bravi, ma dobbiamo ancora crescere sotto questi aspetti.”

A livello di singoli, Maran non si espone troppo: “Non ha senso confrontare i giocatori rispetto a quando non c’ero io, per me Galazzi si sposa bene nel ruolo in cui lo metto. Sia lui che Borrelli devono trovare continuità nelle prestazioni, stiamo creando una mentalità di un certo tipo. Oggi anche con tre gol di vantaggio abbiamo continuato a creare occasioni giocando molto nell’area di rigore avversaria.”