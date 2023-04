Brescia, i tifosi contro Cellino: “La tua arroganza sta umiliando la città”

Alle ore 15:00 di questo lunedì 10 aprile 2023, è iniziata la sfida di Serie B tra il Brescia e la Ternana e i tifosi delle Rondinelle, ultime in classifica con un piede ormai in Serie C, proseguono la contestazione nei confronti del mai amato presidente Massimo Cellino. “La tua arroganza e la tua vanità stanno umiliando un’intera città. Cellino vattene”, recita lo striscione di oggi.