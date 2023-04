Benevento, Jureskin aggredito in strada. Mastella: “Condanniamo con fermezza”

Grave episodio accaduto a Benevento. in seguito all’ennesima sconfitta subita nel campionato di Serie B dal club campano. Il calciatore croato Roko Jureskin è stato insultato ed aggredito e successivamente ha sporto una denuncia alla Polizia per l’aggressione subita da parte di tre persone. Stando a quanto riferito dal giocatore, è stato affiancato da un’aut con a bordo tre persone viale degli Atlantici; uno di questi soggetti è sceso e gli ha sferrato un pugno al volto per poi insultare lui e i suoi compagni di squadra. La Polizia sta indagando su quanto accaduto.

Nel frattempo il Benevento si è schierato in difesa del proprio calciatore, condannando fermamente l’episodio come il sindaco Clemente Mastella: “Condanniamo con fermezza gli autori di questo gesto violento e ingiustificabile. Rivolgo le scuse a nome della città. La sconsideratezza di qualche invasato non può mettere in discussione la sportività e la civiltà di Benevento. Il mio invito e la mia esortazione a tutti i tifosi è che il finale di campionato sia vissuto con compostezza e fair play, in qualunque caso”.