Bari-Sampdoria, Pirlo: “Vittoria fondamentale per passare una sosta serena”

“La vittoria è fondamentale e ci permette di passare una sosta serena per lavorare bene e recuperare giocatori”. Lo ha detto il tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Bari nella trentesima giornata di Serie B. “Il risultato è stato determinante per farci stare bene. Ci sono stati tanti episodi in un ambiente caldo, ma siamo stati bravi a restare in partita. Abbiamo acquisito la giusta mentalità”. Decisivo Filip Stankovic, che ha salvato il risultato parando il rigore di Sibilli nel secondo tempo: “È stato bravo, abbiamo studiato i loro tiratori. Alla fine siamo riusciti a portarla a casa cercando le giocate provate in tutta la settimana. La classifica la guardiamo per qualche giorno, ma non ci deve influenzare. Dobbiamo stare tranquilli e continuare a lavorare“, conclude il tecnico blucerchiato ai media del club.