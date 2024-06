Bari, il sindaco Decaro: “Caso Bellomo? Spero non sia vero e non incida sulla squadra”

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a Un giorno da pecora, ha parlato dell’indagine della procura della Figc sull’espulsione del centrocampista biancorosso Bellomo in Ternana-Bari, gara di ritorno del playout di Serie B: “Spero non sia vero, abbiamo già vissuto la vergogna del calcio scommesse nella nostra città, con il capitano del Bari che faceva l’auto rete in casa sotto la curva nord in una partita che era il derby col Lecce. Spero non sia vero e comunque spero che non abbia a che fare con la classifica della squadra, già ci siamo salvati per miracolo”.

Il calciatore era in panchina e il rosso è arrivato dopo il litigio con un raccattapalle. Sospette le giocate poche ore prima del via in una ricevitoria di Bari e che puntavano sul rosso a Bellomo, pagato 24 volte la posta.