Bari, crociato rotto per Menez: “Fa parte della vita, tornerò più forte di prima”

di Mattia Zucchiatti 20

La stagione di Jeremy Menez con la maglia del Bari inizia con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico e intanto l’ex Roma e Milan dedica un messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Buongiorno a tutti, come avete visto tutti abbiamo saputo della brutta notizia di oggi. Però se mi hanno detto che c’è sempre di peggio nella vita, allora torneremo più forti di prima, ne sono sicuro. Fa parte della vita, volevo comunque ringraziare i tifosi per l’accoglienza. Dal primo giorno mi sono sentito subito a casa, ci vediamo presto. Un abbraccio grande alla squadra, è una squadra di guerrieri che non molla mai”.