Bari-Cagliari, San Nicola da brividi in occasione della finale Playoff (FOTO)

Il grande giorno è arrivato, Bari e Cagliari scendono in campo per affrontarsi nella gara di ritorno della finale playoff del campionato di Serie B 2022/2023. Si riparte dall’1-1 dell’andata per andare a caccia della promozione in Serie A ed aggiungersi a Frosinone e Genoa. Per l’occasione lo stadio San Nicola, gremito come spesso accaduto nel corso di questa stagione, ha ancora una volta mostrato il proprio supporto alla squadra con una cornice di pubblico delle grandi occasioni. Ecco le immagine dello stadio.

Aquí viendo quién sube a la serie A entre Bari-Cagliari vaya pedazo de afición la del Bari de locos pic.twitter.com/yDMJETiFMf — stefano colapinto (@ultrasxerezks) June 11, 2023