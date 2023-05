Ascoli, Questura: emessi 83 Daspo e 101 sanzioni nella stagione di Serie B 2022/2023

Nel corso della stagione di Serie B 2022/2023, la Questura di Ascoli Piceno ha emesso 83 Daspo e 101 sanzioni amministrative. Di questi Daspo, 24 prevedono l’obbligo di firma un ufficio di polizia durante lo svolgimento di determinati eventi (6 riguardano i tifosi dell’Ascoli, 13 i tifosi della Sambenedettese e 64 per i tifosi di squadre ospiti). Le sanzioni amministrative riguardano invece i tifosi del Bari, sanzionati in occasione del match del Del Duca contro l’Ascoli per aver acquistato il biglietto attestando resistenze false.