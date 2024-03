Ascoli, Carrera: “C’è da pedalare, faremo di tutto per mantenere la B”

L’Ascoli ha affidato a mister Massimo Carrera il compito di restare aggrappata alla Serie B e centrare la salvezza nella serie cadetta. “Ho accettato questa sfida di nove battaglie per vincere la guerra – ha dichiarato il mister durante la presentazione al Picchio Village– Sono nove finali e dovremo cercare di rimontare le squadre che ci sono davanti e vedendo la squadra l’altra sera contro la Sampdoria mi sembra che abbia tutte le qualità fisiche e morali per centrare questo obiettivo. Si vede che è una squadra che ha spirito agonista. Sono fiducioso di questo e quindi noi siamo a disposizione della squadra per cercare qualsiasi soluzione che ci permetta di mantenere la categoria”.

Carrera ha inoltre rivelato come è nato il contatto con la società bianconera: “Ieri (martedì, ndr) -ha detto l’allenatore- mi ha chiamato il direttore facendomi capire che c’era la volontà di cambiare l’allenatore e ho accettato subito. Arrivo con uno spirito battagliero, da combattente. E’ normale che in queste situazioni non bisogna farsi prendere dal panico e dare tutto se stesso. La squadra? L’ho vista bene, anche mentalmente non ha subito il contraccolpo della sconfitta e sappiamo che c’è da pedalare e dobbiamo far di tutto per rimanere in serie B. Ho tanta voglia di rimettermi in pista e per questo ho accettato con grande voglia ed entusiasmo. E’ normale che la situazione è particolare e io cercherò di raggiungere l’obiettivo che la società mi ha chiesto. Ho visto una squadra aggressiva che non è morta”.

Il nuovo mister del ‘Picchio‘ va verso una conferma della difesa a tre: “Molto probabilmente sì, anche perchè in due giorni non si possono inventare tante cose. Devo capire anche i giocatori infortunati e quelli a disposizione per domenica. Domani vedrò la situazione, mi sembra che Bellusci è quello che sta meglio di tutti”.

Carrera è stato presentato dal presidente Carlo Neri, che ha ringraziato Castori per il lavoro svolto e si è appellato alla tifoseria chiedendo unità e sostegno rimandando a fine stagione i bilanci: “Bisogna mantenere a tutti i costi la categoria e sono sicuro che ce la faremo anche quest’anno”.