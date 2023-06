Serie B, Cittadella: Gorini confermato come allenatore della prossima stagione

Il Cittadella ha deciso di ripartire dalla guida tecnica dell’ultima stagione: infatti, sarà ancora Edoardo Gorini l’allenatore della squadra veneta. Dopo una salvezza non scontata nell’ultima stagione il Cittadella cercherà, come ormai la storia testimonia, di fare bene e di sorprendere.

Gorini, dunque annunciato dallo stesso club, il Cittadella ha annunciato in una nota che il tecnico è stato confermato al timone dei granata anche per la stagione 2023-24. Per Gorini sarà la terza annata sulla panchina del Cittadella. Stagione quella che verrà nella quale il Cittadella cercherà di dimostrare di essere ormai diventata una realtà stabile della Serie B.