Zoff esalta Spalletti: “E’ un grande allenatore, è riuscito a dare una scossa alla squadra”

L’ex portiere campione del Mondo Dino Zoff, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’, ha esaltato il rendimento del Napoli di Luciano Spalletti: “Lui è un grande allenatore perché è riuscito a dare una scossa a tutta la squadra. Sicuramente è consapevole che una battuta d’arreso ci possa stare, hanno accumulato un importante vantaggio che non può mai fargli prendere paura. Hanno fatto molto bene anche in Champions League, non è affatto semplice giocare in quel modo e portare a casa la vittoria contro club internazionali”.