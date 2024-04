Zazzaroni: “Motta e Allegri, quando il pari è dispari. Derby della Mole spot per spiaggia Mondello”

“Per Motta lo 0-0 finale ha lo stesso peso specifico di quello di Allegri, pur se ottenuto con una prestazione di livello superiore, e finisce per favorire De Rossi, la Roma, che oggi, vincendo a Udine, si porterebbe a un solo punto. In precedenza il derby si era rivelato un efficacissimo spot per la spiaggia di Mondello o per il tennis, se Sinner-Tsitsipas non fosse finita (male per noi) da ore. Rari i momenti di calcio, numerose le lentezze talora insopportabili. Forse per colpa del primo caldo vero. O per qualche altro motivo che mi sfugge. La paura di perdere? Ci metto anche quella”. Lo ha scritto il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale di domenica 14 aprile, commentando gli 0-0 di Bologna e Juventus: “Il pareggio a danno zero accontenta più la Juve che il Toro: ad Allegri, che per la terza volta di fila ha potuto impiegare la stessa formazione, mancano ancora 6, 7 punti per avere la certezza del posto in SuperChampions. L’anno scorso, in un torneo molto simile a questo, il Milan si qualificò quinto con 70 (poi quarto, per via della squalifica della Juve, che sul campo chiuse a 72)”.