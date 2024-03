Zazzaroni: “Acerbi ha cercato di evitare la squalifica. Sospetto che azzurri godano di trattamento speciale”

“Mi perdonerà, Francesco, se resto convinto che quella parola Juan Jesus non se la sia inventata. Capisco, tuttavia, che non potesse fare altro che cercare di evitare una squalifica con cui avrebbe chiuso la carriera in modo indegno”. Lo ha scritto il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, in un editoriale all’indomani della decisione del giudice sportivo che non ha squalificato Francesco Acerbi per la vicenda dei presunti insulti razzisti a Juan Jesus in Inter-Napoli: “Se dovessero ripetersi episodi del genere con protagonista un giocatore della Nazionale, sarebbe opportuno che la federazione non prendesse posizione”, ha aggiunto il noto giornalista. Che poi prosegue: “Il sospetto che nell’anno degli Europei, particolarmente importanti per l’intero sistema, i giocatori del giro azzurro godano di un trattamento speciale (vedi Tonali e Acerbi), rischia di albergare a lungo nella testa di brutte persone come noi”.