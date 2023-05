Walter Zenga: “Onana e Maignan forti, ma ci sono anche portieri italiani bravi”

Maignan e Onana sono due top, ma la scuola italiana dei portieri continua ad essere all’altezza. Ne è sicuro Walter Zenga, ex leggenda dei pali dell’Inter, ospite della Milano Football Week: “L’Inter e il Milan hanno due portiere stranieri? Di italiani bravi come portieri ce ne sono tanti: Vicario, Meret, Falcone, Di Gregorio, Carnesecchi… Più c’è Donnarumma che è nel Psg. Mancini, invece, non ha attaccanti…Onana e Maignan sono bravissimi a giocare con i piedi – riporta la Gazzetta dello Sport -. Io parto da un’idea semplice: che il portiere deve saper parare, altrimenti si mette un centrocampista in porta. E poi entrambi sono stati bravi a partire subito forte in Italia: Onana nonostante fosse fermo da un anno, Maignan perché si è preso il posto di Donnarumma senza avvertire la tensione”. L’euroderby di andata in semifinale di Champions promuove i nerazzurri: “Il primo round è stato molto bello. Entrambi gli allenatori diranno che non è finita. La preparazione partendo da uno 0-2 è strana: quando vincemmo la Uefa, perdemmo 2-0 a Birmingham e rimontammo in maniera splendida, spazzando via gli avversari al ritorno. Questo per dire che tutto è possibile: dipende dall’atteggiamento e anche dagli episodi”.