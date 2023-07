Walter Sabatini: “Disprezzo le scelte del Milan. Moneyball film maledetto”

L’ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Radio 24’, ha aspramente criticato la decisione della proprietà del Milan di mandare via Paolo Maldini e Frederic Massara: “Provo totale disprezzo per la scelta della società, soprattutto per i modi. Maldini e Massara hanno portato la squadra allo scudetto prendendola dalle macerie. Moneyball è il film più maledetto che sia mai stato girato, il calcio non è fatto solo di statistica. Forse l’ostacolo alla cessione di Tonali era proprio Maldini, che non avrebbe mai avvallato quell’operazione”.