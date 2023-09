Vlahovic, dalla possibile cessione al Chelsea al rinnovo con la Juventus: Giuntoli prepara l’offerta

La dirigenza della Juventus è al lavoro per rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic, accostato al Chelsea in estate ma pronto a prolungare la sua permanenza in bianconero. Nonostante l’attaccante serbo sia legato alla Juve fino al 2026 (e dunque non in scadenza a breve), il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha comunque invitato l’entourage del calciatore a sedersi al tavolo per discutere di un possibile prolungamento. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che rimarca l’importanza della ‘spending review’ dei conti dei bianconeri. L’obiettivo di Giuntoli è proprio quello di avanzare a Vlahovic la stessa proposta di Szczesny e Rabiot, vale a dire un rinnovo pluriennale per spalmare parte dell’ingaggio volto ad abbassare i costi annuali. Ovviamente è ancora presto per dire se il giocatore e i suoi agenti siano d’accordo o meno, ma le parti si incontreranno comunque per parlarne, probabilmente nel mese di ottobre, e magari trovare un modo per consolidare il sodalizio.