Vincenzo De Luca attacca la Juventus: “Volevano i tre punti quando fermammo il Napoli per il Covid”

”Hai fatto cenno a un’altra squadra che ha compiuto un gesto che era la negazione della sportività quando in pieno Covid decidemmo di bloccare il viaggio in un’altra città per motivi sanitari. E quella squadra pensò di approfittarne scendendo ugualmente in campo senza la presenza dell’avversaria per prendersi i 3 punti perché il Napoli non si era presentato. E non si fa!”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla presentazione della nuova maglia del Napoli, in riferimento alla sua ordinanza Covid che fermò il viaggio dei partenopei e alla querelle con la Juventus.