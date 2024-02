Vieri: “L’Inter ha la rosa migliore del campionato, Lautaro uno degli attaccanti più completi”

Alla vigilia di Inter-Juventus, Bobo Vieri ha rilasciato un’intervista a SportWeek, soffermandosi sulle qualità dei nerazzurri: “A mio avviso è la squadra più forte del campionato. Ha un’ottima rosa e soprattutto una panchina profonda che permette a Inzaghi di far riposare i titolari, senza però abbassare il livello. Penso che sia possibile ripetersi in Champions League dopo la finale dello scorso anno e anche andare fino in fondo in Serie A“. “Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più completi d’Europa: lo metto al pari di Haaland, Kane e Rashford – ha proseguito Vieri, che poi ha continuato a parlare dei singoli – Carlos Augusto è fortissimo ed è un ottimo ricambio di Dimarco. Stesso discorso per Frattesi, che può far riposare Barella“.