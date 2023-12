Roma, Mourinho: “Abbiamo giocato contro una squadra che lotta per lo Scudetto”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 1-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus.

“Abbiamo creato più di quello che ci si aspetta contro il muro della Juventus. All’Olimpico siamo diversi, ma non solo noi. Della Roma si deve parlare con rispetto verso il nostro lavoro, tenendo conto delle difficoltà che abbiamo. Come ho già detto diverse volte fuori casa manca un po’ di personalità, ma oggi non è stato così – spiega il tecnico sul rendimento esterno -. Siamo venuti a giocare contro una squadra che lotta per lo Scudetto e che era super motivata dopo il risultato dell’Inter“.

Poi aggiunge: “Nel primo tempo, sullo 0-0, siamo stati la squadra con più qualità di gioco, con il palo e altre situazioni pericolose. Ci è mancato il gol. Ad inizio ripresa abbiamo subìto l’1-0 dopo dei rimpalli e il compito è diventato più difficile. Loro hanno un muro strutturato, con giocatori forti, è un peccato perché il risultato poteva essere diverso. Sono contento di come abbiamo preparato la partita“.