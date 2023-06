Conference League, i tifosi della Fiorentina fermati a Praga rientreranno a Firenze

Una finale amara e che ancora dopo giorni porta le scorie quella che ha vissuto la Fiorentina che ha visto il West Ham trionfare in Conference League nei minuti finali. Dopo la partita alcuni tifosi della Viola sono stati fermati dalle autorità di Praga per essere stati protagonisti di un assalto ai ‘colleghi’ britannici, con lancio di pietre, bottiglie ed uso di cinture. Circa un centinaio di loro sono stati identificati mentre poco meno di una ventina sono stati fermati.

Nei gironi che hanno succeduto la finale, il Comune di Firenze e la Fiorentina sono rimasti in contatto con le autorità di Praga e in particolare col sindaco della capitale ceca per capire la situazione e cercare rapidamente una soluzione. Soluzione che è arrivata con le autorità ceche hanno assicurato che proprio questi ultimi sono stati multati e, dopo il pagamento della sanzione, saranno lasciati liberi di rientrare a Firenze.