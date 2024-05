Verona-Torino 1-2, Baroni: “Perdere così brucia, ma possiamo lottare per la salvezza”

Sconfitta interna contro il Torino per l’Hellas Verona, che non nasconde il rammarico. “C’è tanta amarezza per come si è conclusa la partita. Il Verona oggi ha fatto una grande prestazione e, dopo il gol di Swiderski, abbiamo avuto diverse chance per raddoppiare. Il nostro errore è stato non chiudere la gara, ma la nostra prova è stata superiore di quella del Torino – ha spiegato Marco Baroni, allenatore gialloblù, ai microfoni di Dazn al termine della sfida valevole per la 36esima giornata di Serie A 2023/2024 -. Con questo tipo di prestazione possiamo lottare fino in fondo per la salvezza“.

“Purtroppo, commettiamo alcuni errori di posizione e dovuti all’ingenuità. Queste sono partite che devi chiudere e in cui non puoi mai distrarti. Personalmente non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. L’importanza della partita era alta e perdere così brucia. Ora non dobbiamo pensare troppo e perdere la concentrazione” ha aggiunto Baroni dopo la sfida Verona-Torino persa per 1-2, in cui è arrivata anche l’espulsione di Henry nei minuti di recupero, guardando comunque al futuro con ottimismo. L’Hellas Verona si trova al momento in quattordicesima posizione con 34 punti, davanti a Cagliari (33 punti), Frosinone ed Empoli (entrambe a quota 32 punti), e dunque in piena lotta per la permanenza nella massima serie del campionato italiano. Il club scaligero sfiderà nel posticipo della 37esima giornata la Salernitana, per poi chiudere la stagione contro i Campioni d’Italia dell’Inter.

HIGHLIGHTS E GOL VERONA-TORINO 1-2 (VIDEO)