Verona, sconfitta col Bastia per 3-1. Il Cagliari batte 3-0 la Juventus Next Gen

Sconfitta in Francia per il Verona. La squadra di Baroni sul campo del Bastia, formazione che milita nel campionato francese di Ligue 2, è stata sconfitta 3-1. Al 32′ Djoco sblocca il risultato, al 42′ arriva il pareggio dell’Hellas con Mboula (assist di Djuric), poi nel giro di tre minuti (dal 76′ al 78′) Vincent e Santelli puniscono la retroguardia gialloblù e chiudono il match. Assenti per problemi fisici Darko Lazovic, Alessandro Berardi, Marco Davide Faraoni, Ajdin Hrustic e Kevin Lasagna. Il prossimo impegno dei gialloblù sarà quello di sabato 5 agosto (ore 15.30), quando alla ‘Voith-Arena’ l’Hellas Verona affronterà l’Heidenheim, squadra tedesca neopromossa in Bundesliga.

Il Cagliari ha battuto 3-0 la Juventus Next Gen. Dopo la vittoria sulla Roma U19, arriva un altro successo contro una formazione giovanile (ma in questo caso militante in Serie C) per i ragazzi di Claudio Ranieri. Protagonista è stato Zito Luvumbo, autore di una tripletta.