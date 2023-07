Francesco Renzi giocherà in Florida: il figlio del leader di Italia Viva a Miami

di Redazione 14

Francesco Renzi, primogenito del leader di Italia Viva, giocherà a calcio a Miami, nella squadra di calcio della Florida International University. Il 22enne, fresco di laurea in Economia aziendale all’Università di Firenze, è stato annunciato quest’oggi dalla sua nuova squadra. ”Un pericoloso cecchino che arriva dall’Italia”, ha scritto sui social il club americano. Il figlio dell’ex Presidente del Consiglio è un centrocampista offensivo e ha giocato anche nel settore giovanile dell’Udinese. Il debutto in Serie C è avvenuto nel 2020 con la Pistoiese, poi ha militato nel Poggibonsi e quindi nel Prato in Serie D con 7 reti realizzate in 30 partite fra campionato e Coppa Italia. Adesso la sua carriera proseguirà negli Stati Uniti, senza mettere da parte gli studi.