Verona-Sassuolo, Baroni: “Siamo contenti per i tifosi, ma il percorso è lungo”

“Oggi era una partita difficile, sofferta, contro una squadra di grande qualità. Era fondamentale vincere, siamo contenti per i tifosi, ma non abbiamo fatto niente, c’è tanto lavoro da fare, il percorso è lungo, ma la squadra ci crede”. Lo ha detto a Sky il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni dopo la vittoria per 1-0 sul Sassuolo al Bentegodi. Decisivo un gol di Swiderski, bravo a sfruttare una disattenzione degli ospiti. “Noi manchiamo in qualcosa a livello di qualità, dobbiamo trovare la chiave per essere pericolosi e la stiamo cercando”, ammette il tecnico. L’Hellas ora ha 23 punti e può credere ad una salvezza che sarebbe miracolosa: “Siamo rimasti attaccanti in maniera forte ai nostri valori, guardando le opportunità senza deprimerci. Abbiamo triplicato le forze, io ho sempre detto alla squadra che credo in loro e loro mi stanno ripagando”, le parole di Baroni.