Verona-Sassuolo 2-1: disastro Consigli, l’Hellas la vince all’ultimo respiro con Gaich

di Antonio Sepe 7

Il gol di Adolfo Gaich ha deciso Verona-Sassuolo, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Finale clamoroso al Bentegodi, con i padroni di casa che riacciuffano gli avversari a 6′ dalla fine con Ceccherini e trovano addirittura il gol vittoria in pieno recupero. La colpa è di Andrea Consigli, portiere dei neroverdi, protagonista di un errore clamoroso nel finale che favorisce l’intervento di Gaich, il quale lo beffa con un pallonetto e manda in visibilio lo stadio. Tre punti preziosi per gli scaligeri nell’economia della lotta salvezza, mentre il Sassuolo vede terminare la striscia d’imbattibilità.