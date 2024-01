Verona, protesta goliardica dei tifosi: portati oggetti di seconda mano da vendere “nel mercato invernale”

Dopo le contestazioni delle scorse settimane, la tifoseria organizzata dell’Hellas Verona si affida alla goliardia per criticare la gestione di Maurizio Setti, accusato di aver smantellato la squadra in questo mercato di gennaio. In occasione della partita casalinga contro il Frosinone, gli ultras hanno invitato la tifoseria a portare un oggetto di seconda mano “da mettere a disposizione per venderlo nel mercato invernale”, si legge nel comunicato ironico del gruppo Hellas Army. C’è chi ha portato una lampada, chi diversi giocattoli e c’è chi ha persino adagiato a terra un vecchio divano. Il tutto per alimentare quello che è stato definito, polemicamente, Bazar Setti. In questa sessione di riparazione, il Verona ha venduto Hien, Terracciano, Ngonge e Djuric.