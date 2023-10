Verona-Napoli, Baroni: “Non dovremo sbagliare nulla. Hien? Non possiamo rischiare”

“Noi domani giocheremo contro i campioni d’Italia in carica. In generale io credo sempre in quello che facciamo: il nostro è un lavoro nel quale abbiamo bisogno di tutti. Più siamo uniti e più miglioriamo velocemente. Ricordo che in un’intervista nel precampionato mi vedevate ‘molto sereno’, ma io sono sempre equilibrato”. Lo ha detto il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni alla vigilia della sfida contro il Napoli alle 15:00 di sabato 21 ottobre. “A Frosinone abbiamo sbagliato, e ne siamo coscienti – spiega in conferenza stampa -. Sono cadute che devono servirci. In questa settimana abbiamo avuto alcuni ragazzi in Nazionale che sono tornati, e abbiamo lavorato con chi c’era. Ho fiducia nella mia squadra e nei giocatori. Stiamo lavorando sotto tutti gli aspetti, tecnici, tattici e anche mentali. Per la squadra domani sarà la partita giusta: difficilissima, ma allo stesso tempo sono quelle sfide in cui sappiamo che non dovremo sbagliare nulla e sperare anche che l’avversario lasci qualcosa”.

Slitta il rientro di Hien: “Forse averlo a disposizione per questa settimana potrebbe essere prematuro. Non dobbiamo rischiare perché è un giocatore importante per noi. Nelle ultime partite, tra gli altri, sono mancati sia lui che Doig, calciatori fondamentali per la nostra squadra, ma queste partite rappresentano delle opportunità per i ragazzi che andranno in campo al loro posto”. E sull’infermeria in generale: “Djuric ha fatto un percorso di scarico in settimana, sta bene e sarà disponibile. Penso che ci siano possibilità di avere a disposizione sia Doig che Dawidowicz, ma valuteremo oggi. Cabal e Hien sono un po’ più indietro rispetto a loro, ma se non saranno convocati domani ci saranno per la prossima partita. Gli altri stanno bene, anche se è chiaro che chi è andato in Nazionale è un po’ più stanco, faremo delle riflessioni in questo senso. Ho letto che noi siamo una delle poche squadre che ha sempre fatto tutti i cambi: questo per dirvi quanto conta per me anche chi subentra, non solo chi parte titolare, lo abbiamo visto anche a Frosinone”.