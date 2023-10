Verona-Napoli 1-3, Garcia: “Volevamo questa vittoria. Kvaratskhelia? Fa la differenza”

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, dopo il successo per 3-1 nel match contro l’Hellas Verona valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Volevamo questa vittoria, come in ogni partita. Abbiamo fatto il nostro, due gol nel primo tempo e poi il terzo nel secondo. Normalmente la partita sarebbe finita, ma poi con un po’ di sfortuna abbiamo rimesso in partita il Verona. Dovevamo fare più gol, ma va bene così. Il nostro tridente offensivo ha fatto bene, una menzione speciale per Meret che ha fatto una grande partita. Raspadori è uno che lega il gioco, sapevamo che ci serviva tanto per avere un palleggio di qualità. Meglio non avere assenze, ma anche senza Osimhen ero tranquillo perché in attacco abbiamo grande qualità.

“Bisogna congelare la gara senza prendere gol, non si può lasciare tirare in porta la squadra avversaria in questo modo. Può succedere psicologicamente perché martedì abbiamo un’altra gara importante. Kvaratskhelia? Ora attacca in un modo sciolto, è un giocatore che pesa sulla difesa avversaria e fa la differenza per noi. Sono contento per lui”, ha aggiunto l’allenatore francese.