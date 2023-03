Pallamano, qualificazioni Euro 2024: l’Italia batte la Lettonia e blinda il terzo posto

All’Olympic Centre di Valmiera, l’Italia della pallamano batte la Lettonia 29-23 nella quarta giornata delle qualificazioni agli EHF EURO 2024. Risultato fondamentale per gli azzurri, che conquistano aritmeticamente la terza posizione nella classifica del Gruppo 8 agganciando la Polonia. Il passaggio del turno si deciderà così nella sfida del 27 aprile a Vigevano proprio contro i polacchi.

“È stata una doppia partita molto importante sotto diversi aspetti per l’Italia – commenta il dt Riccardo Trillini -. Innanzitutto c’è il risultato emerso che non lascia spazio a dubbi. A questo proposito vorrei sottolineare che vincere così fuori casa, con sei reti di scarto, è indice di una crescente maturità della squadra che sta dimostrando di volere e sapere vincere questo genere di partite, imparando anche a gestirle nei loro momenti difficili. La gara di oggi ci conferma di avere trovato un Volarevic che è l’aiuto perfetto per Ebner: il loro avvicendarsi è stato determinante e questo è un fattore che tutte le grandi squadre hanno, con due portieri che offrono questo tipo di rendimento. Ancora una volta si è visto che l’utilizzo di Marrochi da specialista offensivo migliora il gioco di tutta la squadra e, al tempo stesso, ho visto Bulzamini divertirsi nel guidare la difesa. Un grande elogio a Savini che, con la sua prestazione, ha saputo ovviare nel migliore dei modi alla mancanza di un terzino destro mancino. Siamo riusciti a far ruotare tutti i giocatori e in generale siamo davvero contenti”.