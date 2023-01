Spezia-Roma, Pellegrini stringe i denti e sarà della partita. Zaniolo a casa dopo l’allenamento

La Roma, alla vigilia della trasferta del Picco contro lo Spezia, può tirare un parziale sospiro di sollievo in merito alle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, infatti, ha deciso di stringere i denti e domani dovrebbe partire titolare nonostante non sia al massimo della forma. Pellegrini dovrà fare un sacrifico anche a causa dell’assenza di Nicolò Zaniolo, che non è partito con il resto dei compagni: al termine della rifinitura mattutina il centrocampista ha lasciato Trigoria ed è tornato a casa.