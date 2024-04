Verona-Genoa 1-2, Baroni: “Sconfitta che pesa, in alcuni momenti è mancata la cattiveria”

Sconfitta pesante per il Verona, battuto 2-1 in casa dal Genoa nella trentunesima giornata della Serie A 2023/2024. Nel post-partita il tecnico degli scaligeri, Marco Baroni, ha parlato così a Dazn: “E’ una sconfitta che pesa, c’è tanta delusione da parte di tutti noi. Non abbiamo avuto cattiveria in alcuni momenti e alcuni errori ci hanno condannato oggi – spiega l’allenatore dell’Hellas – Purtroppo anche gli episodi non ci hanno sorriso, visto il fuorigioco millimetrico in occasione del gol che ci poteva portare al pareggio. In alcuni momenti oggi non abbiamo letto bene la partita, dobbiamo ripartire perchè i valori ci sono”.

Baroni ha anche dovuto giustificare alcune scelte di formazione fatte: “Ieri sera Folorunsho non ha cenato con la squadra, ha avuto un attacco febbrile e sinceramente non mi sembrava il caso di farlo partire titolare. Gol di Bonazzoli? Adesso va in campo perchè è in forma e sta bene, ma tutti possono e devono cercare di segnare.”