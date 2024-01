Verona-Frosinone, Baroni: “Non abbiamo tempo per far ambientare i nuovi, lavorare a testa bassa”

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Frosinone, match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2023/2024. In palio tre punti pesanti nella lotta salvezza, una situazione ben presente nella mente del tecnico degli scaligeri che però deve fare anche i conti con le tante partenze in questo mercato di gennaio. “Non parlo di chi è andato via, c’erano delle esigenze della società unite alle volontà dei giocatori – spiega Baroni – A noi serve gente vogliosa e desiderosa di essere in questo progetto, sono arrivati dei giovani di qualità. Non abbiamo tempo, quindi dobbiamo cercare di inserirli e farli ambientare in pochi giorni. Dobbiamo lavorare a testa bassa e sono sicuro che i ragazzi hanno voglia di farlo.”

Tra le partenze più dolorose e pesanti c’è senza dubbio quella di Djuric: “Non penso al passato ma al presente e al futuro, sul giocatore mi sono già espresso. Sicuramente ci saranno attitudini diverse, ma continuiamo a lavorare. I giovani saranno tutti convocati, sappiamo di non avere tempo e per questo dobbiamo cercare di accelerare il percorso di crescita della squadra.” Sugli avversari di domani: “Ho bei ricordi di Frosinone, sia per la società che per il presidente che è molto legato alla città. Da parte nostra dovremo entrare bene in partita a livello emotivo.”