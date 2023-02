Verona-Fiorentina, l’ex Barak in gol: “Spero nella salvezza dell’Hellas, tifo per loro”

“È un gol che conta tantissimo per la squadra e sono molto contento. Sapevamo di incontrare tante difficoltà in questa partita, perché il Verona sta dando tutto in questo momento. Siamo però riusciti a dare continuità alla nostra prestazione”. Lo ha detto Antonin Barak ai microfoni di Dazn al termine della vittoria della Fiorentina sul campo del Verona. “Oggi siamo stati concreti, segnando tre gol. Dobbiamo però ancora crescere da questo punto di vista – aggiunge il centrocampista ceco -. Anche quando le cose non vanno bene bisogna rimanere forti mentalmente. Se crei, i gol prima o poi arrivano. Oggi siamo riusciti a sfruttare le nostre possibilità. Spero che il Verona riesca a fare punti, faccio il tifo per loro. Stanno crescendo”.