Verona-Cremonese, Zaffaroni: “Sbagliato caricare troppo la partita, servirà equilibrio”

L’Hellas Verona, dopo aver interrotto la lunghissima striscia di dieci sconfitte di fila con il pareggio contro il Torino, è atteso al Bentegodi dal delicatissimo scontro diretto con la Cremonese, lunedì 9 gennaio. Una partita che “non dobbiamo caricare troppo, perché la troppa tensione può essere deleteria – sottolinea Zaffaroni in conferenza stampa -. È senza dubbio una partita importante, ma lo saranno anche le prossime. Mancano molte giornate alla fine, per cui serviranno la giusta attenzione e atteggiamento, avendo equilibrio per gestire tutti i diversi momenti all’interno della partita”.

L’allenatore degli scaligeri prosegue evidenziando la crescita nell’atteggiamento da parte dei suoi: “A Torino abbiamo dato un segnale in tal senso, ma dovremo dare continuità. Mi aspetto di rivedere questo spirito, sperando che aumenti partita dopo partita, così come la qualità e la condizione fisica. Sono tutti elementi fondamentali, ma che senza il giusto spirito diventano ininfluenti. L’obiettivo è che tutti i giocatori si sacrifichino in campo”.