Verona-Bologna, infortunio muscolare per Lasagna: le sue condizioni

Tegola per Marco Zaffaroni. Nel corso del primo tempo di Verona-Bologna, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Kevin Lasagna ha chiesto il cambio per un problema muscolare: l’ex attaccante dell’Udinese ha sentito chiaramente qualcosa e si è fermato immediatamente, sconsolato, chiedendo il cambio e sdraiandosi a terra. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami strumentali, ma la sensazione è che l’infortunio lo terrà fuori per le prossime partite. Al suo posto è entrato Lazovic.