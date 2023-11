Verona, Baroni: “Monza squadra con un ottimo palleggio, Ngonge tornerà titolare”

Il tecnico del Verona Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Monza: “Giochiamo contro una squadra tecnica e con giocatori di qualità e tanto palleggio. Rispettiamo tutti i nostri avversari, domani daremo tutto in campo. Giochiamo in un campionato competitivo, lotteremo per salvarci fino a fine anno. E’ importante gestire i momenti difficili come questo”.

L’allenatore gialloblù ha fatto un punto sui dubbi di formazione e gli infortuni: “Ngonge non ha giocato a Bologna perché volevo dare spazio a chi aveva fatto meno minuti. E’ un giocatore importante per noi e sarà titolare fino a fine stagione. Saponara ha grande qualità, ma si deve adattare al sistema di gioco. Hien è in gruppo da mercoledì, valuterò le sue condizioni nella rifinitura”.