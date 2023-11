Verona, Baroni: “Con il Lecce gara importante, dobbiamo cambiare la rotta”

L’allenatore del Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì contro il Lecce, consapevole dell’importanza della partita: “Abbiamo lavorato molto, stiamo cercando di invertire la rotta consci di quello che è stato il nostro percorso“. Il tecnico scaligero ha poi risposto ad alcune domande sui singoli, a partire dall’infortunato Henry: “La sua condizione sta migliorando. Ha avuto un infortunio importante ma sta lavorando per rientrare, anche se attualmente è fuori forma visto il lungo periodo di assenza“. Poi sugli altri acciaccati: “Cabal e Lazovic sono tornati lunedì, invece ci prendiamo un’altra giornata per valutare Dawidowicz. Mi riservo l’ultima seduta per valutare la condizione di alcuni giocatori e decidere per un eventuale cambio tattico“.

Baroni ha poi proseguito parlando dei tifosi, molto delusi per questo avvio di stagione: “Non ho nessun messaggio da dare, nel senso che conosco bene il nostro pubblico e so che ci sosterrà dall’inizio alla fine. Al fischio d’inizio saremo tutti insieme dal primo all’ultimo minuto“. Sul fatto che la sfida con il Lecce possa essere una svolta per il campionato, come successo nella passata stagione, il tecnico ex di turno ha dichiarato: “Le svolte non arrivano mai per grazia divina, siamo sempre noi che dobbiamo cercare di far girare le cose dalla nostra parte“. Infine una chiosa su Saponara e Mboula, due giocatori che non stanno trovando spazio ultimamente: “Sono abituato a lavorare su tutti e non lasciare mai indietro nessuno. In queste settimane qualcuno ha dato qualche segnale importante, loro devono farsi trovare punti che sia dal primo minuto o da subentrati nel finale“.