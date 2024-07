Venezia, lo sponsor di maglia è il Cynar versione Spritz

E’ doppio brindisi per il Venezia. Il club della laguna è tornato in Serie A e dunque può sicuramente festeggiare, non solo però: c’è lo sponsor di maglia per la nuova stagione e si tratta del noto amaro Cynar, ma nella sua versione Spritz, l’aperitivo nato nel territorio veneto e poi diffuso in tutta Italia e nel mondo. “È un momento di grande orgoglio per il nostro club annunciare questa collaborazione con un marchio così iconico come Cynar Spritz – le parole del ds del Venezia Filippo Antonelli – parte di una grande azienda multinazionale come il Gruppo Campari. Questa partnership unisce due realtà che hanno valori e visioni comuni e rappresenta un’importante tappa nel percorso di crescita del club. Il Venezia FC è un punto di riferimento per i veneziani e per il territorio, ma ha anche un respiro internazionale, come la città che rappresentiamo. Cynar Spritz, con la sua storia radicata nel Veneto e il suo spirito unico, rappresenta questi stessi ideali. Sarà quindi il main sponsor sulla maglia fin dalla prima giornata di campionato all’Olimpico contro la Lazio”.

Come in molti ricordano, il bomber finlandese Pohjanpalo è un amante della birra, l’ha bevuta per festeggiare una vittoria a bordo campo subito dopo una partita: “Stavo pensando di concederglieli entrambi, ma dopo non vede più la porta”, ha ironizzato il ds.