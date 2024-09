Venezia-Genoa, Gilardino: “Affrontiamo una squadra ferita, serve determinazione e consapevolezza”

“Scenderemo in campo contro una squadra ferita dopo il 4-0 a Milano, ma che non rispecchia la propria posizione in classifica ed ha un allenatore preparato. L’abbiamo affrontata in estate ma il mercato ci dice che domani sarà totalmente un’altra partita”. Alberto Gilardino in conferenza stampa, aalla vigilia della trasferta di Venezia, mette in guardia il suo Genoa. “Ci saranno in palio punti pesanti e conterà la prestazione – prosegue – Dal tipo di prestazione, di atteggiamento e di approccio con cui andremo ad affrontare la gara ci sarà il risultato finale. Dobbiamo fare una partita con grande determinazione e consapevolezza come nel secondo tempo contro la Roma. Questa deve essere la nostra mentalità nella partita di domani”.

Sulla formazione: “Recuperiamo Bani e Zanoli che verranno con noi a Venezia e lunedì spero di ritrovare anche Messias, Miretti ed Ankeye”. Senza Messias, sarà probabilmente ancora Malinovskyi a giocare insieme a Vitinha dietro Pinamonti: “Vitinha sta bene, ha entusiasmo e desiderio di continuare il suo percorso di crescita e vuole dare una mano alla squadra. Dovrà essere bravo lui e la squadra a metterlo nelle condizioni migliori per potersi esprimere. Domani se sarà in campo potrà fare una grande partita. Ruslan sta bene, necessitiamo di lui in una partita importante. C’è la volontà di vedere Malinovskyi al 100 per cento chee possa determinare”.