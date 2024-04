L’Udinese vicino a Ndicka in ospedale: in dono anche un cesto con frico e altre specialità friulane

L’Udinese ha manifestato vicinanza a Evan Ndicka non solo negli istanti di terrore vissuti in campo nel secondo tempo del match contro la Roma. Come spiega la Gazzetta dello Sport, rivelando un aneddoto del ricovero del difensore giallorosso dopo il malore al Bluenergy Stadium, a fare visita al giocatore (ora dimesso dalla struttura) sono stati anche due tesserati dell’Udinese. Il connazionale Hassane Kamara è andato a trovarlo ben due volte per sincerarsi delle sue condizioni. E ad affacciarsi nella sua stanza è stato anche lo speaker del club friulano, che ha consegnato all’ivoriano un cesto zeppo prodotti tipici provenienti dalla Fattoria di Pavia di Udine: formaggi, confetture, miele, zucchine sott’olio e l’immancabile frico. Ndicka, incuriosito, si è concesso così un breve excursus del patrimonio gastronomico del Friuli. “I formaggi li apprezzo molto”, le sue parole riportate dalla Gazzetta. Ora che il peggio è passato, Ndicka si concentra sul campo. Difficilmente sarà in campo per il match di recupero in Friuli, ma quel giorno gli applausi saranno tutti per lui.