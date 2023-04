Udinese, Sottil: “Sappiamo di avere le qualità giuste per fronteggiare la Cremonese”

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Cremonese. “Abbiamo voglia di tornare a vincere e fare un finale di campionato importante, per chiudere questo straordinario percorso fatto fino ad oggi. Abbiamo lavorato tanto e preparato bene la gara di domani che sarà difficile. Loro hanno vinto le ultime due partite e puntano alla salvezza. Detto questo, sappiamo anche di avere la qualità per mettere in difficoltà la Cremonese”.

Il tecnico bianconero ha poi continuato: “Mi aspetto una partita molto tattica, dovremo essere lucidi, intelligenti e pazientosi. La squadra sa quello che deve fare ma soprattutto sa quando lo deve fare. Siamo consapevoli che qualche partita in più si poteva vincere, ma questi discorsi sono tutti relativi in questo sport. Dobbiamo ritornare a fare una prestazione da Udinese”.