Udinese, Sottil: “Non mi interessa nulla del Napoli. Spostamento della partita un’anomalia”

“Lo spostamento della partita è stato un episodio anomalo. È normale che, quando si vanno a modificare le giornate, gli impegni e le date, qualcosa a livello di programmazione devi cambiare”. Lo ha detto l’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil, alla vigilia della sfida contro il Napoli: “Non mi interessa se il Napoli vincerà domani o meno lo scudetto, noi abbiamo un obbligo verso noi stessi, la proprietà e verso i nostri tifosi ed è la volontà di finire alla grande questo campionato. Tutto quello che riguarda il Napoli non mi interessa. È una partita difficile, conosciamo le difficoltà. Mi aspetto un Napoli aggressivo come è stato sempre, che verrà forte in avanti, cercando duelli uno contro uno a tutto campo”.

Sulla formazione: “Si allenano tutti bene e scalpitano per essere in campo. Farò come sempre le mie valutazioni, sono un allenatore che ha sempre dimostrato di far ruotare la rosa dando una possibilità a tutti. Tutti hanno sempre risposto comunque bene quando sono stati chiamati in causa e tutti vogliono finire da protagonisti questa stagione. Mi aspetto una prestazione importante, devono parlare i fatti”.