Bologna-Cremonese, Ballardini: “Gruppo serio e squadra interessante da allenare”

Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Cremonese, match della diciannovesima giornata della Serie A 2022/2023 in programma lunedì al Dall’Ara. Per il tecnico dei grigiorossi si tratta dell’esordio in campionato, dopo la straordinaria impresa di Napoli in Coppa Italia. “Abbiamo fatto praticamente solo tre allenamenti, è stata una settimana strana e molto intesa dopo essere arrivati domenica scorsa – spiega Ballardini – L’impressione è che sia un gruppo molto serio, abbiamo accettato l’incarico perchè questa a me e al mio staff è sembrata una squadra interessante da allenare, con tanti ragazzi che valgono. Sono molto serie anche le persone della dirigenza e questo è stato un aspetto importante.”

Sul mercato l’allenatore non si nasconde: “Abbiamo fatto delle richieste, il mercato di gennaio è difficile ma proveremo a trovare un difensore e un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto ai nostri giocatori. Ritrovo anche giocatori che ho avuto a Genova come Ghiglione, Zanimacchia e Vasquez.”