Udinese-Sassuolo, Dionsi: “Partita condizionata dalla partenza, ma noi bravi a reagire”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha commentato il pareggio, per 2-2, ottenuto questo pomeriggio in campionato contro l’Udinese. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita condizionata dalla partenza, anche dall’infortunio di Berardi in avvio. I ragazzi però sono stati bravi a reagire a tutte le difficoltà, dopo essere andati sotto nel punteggio due volte e ripeto perdendo il nostro giocatore più importante. Siamo stati bravi anche a soffrire quando c’era da farlo, soprattutto nel finale, con giocatori fuori ruolo e varie difficoltà tattiche”.

Su Berardi e il suo infortunio: “Ho parlato con Domenico e mi sento di essere ottimista, la sua sensazione a caldo non era bruttissima. Naturalmente però è ancora molto presto per fare valutazioni, bisogna aspettare gli esami. Bajrami comunque è entrato bene al suo posto, ha fatto le giocate corrette e ha provato a giocare al meglio, nonostante debba ancora perfezionare alcuni dettagli. Ora comunque testa al Napoli, giocheremo una partita quasi da mission impossible. Nonostante ciò ci proveremo, giocheremo a viso aperto e nel calcio non si può mai sapere”.