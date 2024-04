Udinese-Roma proseguirà il 25 aprile: la decisione della Lega

I 18 minuti più recupero di Udinese-Roma si disputeranno giovedì 25 aprile alle ore 20. La decisione è stata ufficializzata dalla Lega di Serie A. Il match, interrotto domenica 14 aprile al minuto 72′, per il malore accusato dal giocatore giallorosso da Evan Ndicka, dunque si concluderà tra qualche giorno.

I giallorossi non avrebbero voluto giocarlo in questa data per via del calendario fitto, al quale si è aggiunto il doppio confronto con il Bayer Leverkusen. La Roma scenderà infatti in campo lunedì 21 contro il Bologna, il 25 contro l’Udinese e il 28 contro il Napoli. La società capitolina avrebbe voluto l’anticipo a sabato 27 per avere più giorni di recupero in vista del Bayer Leverkusen.

C’è da dire che lo stesso problema si sarebbe riproposto qualora la Roma andasse in finale di Europa League. L’altro slot disponibile in calendario è mercoledì 15 maggio, sette giorni prima della finale. In questo modo, però, i giallorossi non potrebbero anticipare la seguente sfida di campionato al venerdì e avere così un giorno in più per preparare l’eventuale appuntamento del 22 maggio. Dopo Atalanta-Fiorentina (che rischia di recuperarsi a giugno), c’è un’altra partita di Serie A che fatica a trovare posto in calendario.

E per questa ragione, ma soprattutto per la regolarità del campionato (con implicazioni anche per la zona salvezza vista la situazione dell’Udinese), la Lega ha deciso di pianificare la prosecuzione del match per il 25 aprile.

Questo il comunicato: “Il Presidente di Lega Serie A, vista la richiesta della AS Roma di giocare sabato 27 aprile con la SSC Napoli e così rinviare ad almeno metà maggio il recupero dei 18 minuti della gara interrotta con l’Udinese, ha oggi convocato d’urgenza il Consiglio di Lega. Il Consiglio ha confermato l’applicazione dell’articolo 30, comma 3, dello Statuto della Lega Serie A, che prevede che la prosecuzione delle gare interrotte, come nel caso di Udinese-Roma, sia effettuata entro 15 giorni dall’avvenuta interruzione. Il recupero dei minuti residui della partita in oggetto si svolgerà dunque il 25 aprile alle ore 20 (vedi Comunicato in Allegato), prima data utile disponibile nell’arco dei 15 giorni previsti dallo Statuto e in orario tale da agevolare l’organizzazione della trasferta per la Società ospite. La data della partita Napoli-Roma sarà conseguentemente fissata tenendo conto anche delle esigenze manifestate dalla AS Roma”.