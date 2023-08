Udinese, Pozzo: “29 anni in Serie A è un bel traguardo. Obiettivo salvezza”

Gianpaolo Pozzo, Patron dell’Udinese, ha parlato a margine della presentazione del nuovo sponsor di maglia.“Riteniamo di aver allestito una squadra competitiva: del resto 29 anni consecutivi in serie A credo siano un ottimo risultato per una società come la nostra. L’obiettivo è conseguire una buona salvezza, poi vedremo tutto quello che viene. Samardzic? E’ rientrato, si è allenato bene ed è pronto per scendere in campo. È un ragazzo serio”.