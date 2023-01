Udinese, Pereyra out contro il Verona. Sul mercato si lavora per l’attacco

L’Udinese al lavoro per preparare il match contro il Verona di lunedì sera, dopo che la vittoria con la Sampdoria ha permesso ai friulani di interrompere la striscia di dieci partite senza successi. Sottil dovrà quasi certamente fare a meno di Pereyra, fermato da un affaticamento muscolare. Al suo posto c’è spazio per una nuova partita da titolare di Kingsley Ehizibue, decisivo contro la Samp. Dall’infermeria arrivano brutte notizie anche da Deulofeu, che sarà operato al ginocchio e sarà fuori causa per alcuni mesi. In tal senso l’Udinese sta cercando di muoversi sul mercato per rinforzare un attacco che al momento può contare su Beto e Success, oltre a Nestorovski che però sarebbe in partenza e il nuovo arrivato dal Genk Sekou Diawara.