Udinese, pari nell’amichevole contro il Rijeka: la pareggia Pasalic

Pareggio per l’Udinese nel match amichevole sul campo del Rijeka. Bianconeri avanti con Zarraga, pari di padroni di casa con un guizzo di Pasalic. Ritmi alti fin da subito, gli ospiti passano in vantaggio al 26′, gli uomini di Sottil pareggiano invece al 36′. Nella ripresa la prima chance arriva al 66′: Pereyra ruba palla con un grande intervento, entra in area e serve Thauvin che non trova l’angolo di tiro giusto e calcia addosso a Zlomislic. Sul finale l’Udinese rimane in 10 per l’espulsione di Perez. Pareggio che servirà alla formazione italiana per la preparazione in vista della partita contro il Lecce.