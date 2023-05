Udinese-Napoli, allo stadio la partita sui maxischermi: il Maradona è sold out

È sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: sono esauriti i biglietti per assistere all’evento speciale di questa sera, con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match Udinese-Napoli, gara che avrà inizio alle ore 20.45 e che si giocherà alla Dacia Arena di Udine. Come comunicato dalla stessa società partenopea, i tornelli dello stadio Maradona apriranno alle ore 18. Ci sarà anche un rafforzamento dei servizi ferroviari EAV (azienda del trasporto pubblico della Regione Campania), con treni che circoleranno fino a mezzanotte sulle linee flegree Cumana e Circumflegrea, quelle che collegano il centro di Napoli ai comuni dei Campi Flegrei, e sulla metropolitana Piscinola-Aversa che collega la stazione Piscinola-Scampia (con interscambio con la Linea 1 della metropolitana) con Aversa, in provincia di Caserta. ​Le ultime corse della Cumana sono previste dalla stazione di Montesanto alle 00.01, con arrivo a Torregaveta alle 00.42, e da Torregaveta alle ore 23:54, con arrivo a Montesanto alle ore 00.35. L’ultima corsa della Circumflegrea partirà da Montesanto alle ore 23.36, con arrivo a Licola alle ore 00.19, da Montesanto alle ore 00.00, con arrivo a Quarto alle ore 00.30, e da Licola alle ore 23.56, con arrivo a Montesanto alle ore 00.39. L’ultima corsa della metro Piscinola-Aversa partirà da Piscinola alle ore 23.45, con arrivo ad Aversa alle ore 23.58, e da Aversa alle ore 23.45, con arrivo a Piscinola alle ore 23.58. In caso di pareggio o di vittoria del Napoli, sarebbe matematica la conquista del terzo scudetto nella storia del club, ponendo fine ad un’attesa lunga 33 anni.